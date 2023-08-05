ads
السبت 05 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الصينية: ندعم عملية السلام في كولومبيا

الخارجية الصينية
الخارجية الصينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت الخارجية الصينية اليوم السبت، أن الصين تدعم بقوة عملية السلام في كولومبيا، وتشيد بالجهود التي تبذلها الأطراف المعنية لتحقيق تلك الغاية.
وقال متحدث باسم الخارجية الصينية وفقا لما أوردته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، إن "العيش بسلام كامل هو أمل عزيز للشعب الكولومبي".
وأوضح أن عملية السلام في كولومبيا؛ ستساعد على الاستقرار والتنمية في أمريكا اللاتينية وكما ستحظى بدعم واسع من المجتمع الدولي.
وأضاف أن "الصين تأمل في مواصلة بذل الجهود لبناء توافق من أجل السلام وأن تلعب الأطراف المعنية دورًا إيجابيًا في تحقيق السلام الدائم والاستقرار والتنمية المستدامة في كولومبيا في وقت مبكر". 
جاء تعليق الخارجية الصينية بعد أن أعلنت الحكومة الكولومبية وجيش التحرير الوطني في وقت سابق، بدء سريان وقف إطلاق النار لمدة 180 يومًا على مستوى البلاد.

الخارجية الصينية السلام كولومبيا الصين أمريكا اللاتينية