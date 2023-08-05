بينهم 3 من أسرة عربية.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالهرم

أصيب 5 اشخاص أشخاص بينهم أسرة كاملة تحمل جنسية دولة عربية وسيدة فلبينية وآخرين مصرية في حادث تصادم سيارتين ملاكي أعلى الطريق السياحى إتجاه الهرم عند نزلة بنى يوسف بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى الطريق السياحى إتجاه الهرم عند نزلة بنى يوسف بنطاق المحافظة وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكي نتج عن الحادث إصابة كلا من "صالح محمد صالح العامري"، "نوجد محمد صالح" 35 سنة، "شوق صالح محمد" 11 سنة، يحملون جنسية دولة عربية، مصابين بسحجات وكدمات، كما اصيبت "اسيل ليماوى" 32 سنة، تحمل الجنسية دولة الفلبين، مصابة باشتباه مابعد الارتجاج وكسر بالفقرات عنقيه ، وأصيبت سيدة مصرية تدعى "رندا محمد" 45 سنة مقيمة بمنطقة الهرم، جري نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.