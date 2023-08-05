فتح فصول خدمات بمرحلة الثانوي العام عقب انتهاء التقديم في تنسيق الثانوية بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، فتح فصول خدمات بمرحلة الثانوي العام عقب انتهاء التقديم في تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية والتي انطلقت عقب إعلان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية المرحلة الثانية من تنسيق الثانوي العام حيث تقرر النزول بمجموع الإلتحاق من 225 درجة إلى 220 درجة.

أوضح بيان صادر من محافظة القليوبية، أنه من المقرر الإعلان عن تفاصيل فتح فصول الخدمات بالثانوي العام عقب غلق باب التقديم بالمدارس ضمن تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية بالقليوبية بعد النزول بالحد الأدني للقبول إلى 220 درجة.

وكان عبد الحميد الهجان محافظ الإقليم قد وافق على ما جرى عرضه من سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بشأن تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية حيث تقرر تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام، للعام الدراسي 2024/2023 ليصبح 220 درجة بدلا من 225 درجة.

وأوضح بيان محافظة القليوبية أنه تيسيرًا على أولياء الأمور والطلاب تقرر خفض الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية مع إتاحة استمرار التقدم للالتحاق بالمدارس الثانوية حرصًا على مستقبل الطلاب.

أصاف البيان أنه من المقرر فتح فصول خدمات مسائية بمدارس الثانوي العام للعام الدراسي 2024/2023 للراغبين في الالتحاق بفصول الخدمات الثانوية عقب إنتهاء التقديم في تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية عقب حصر أعداد المتقدمين في الأماكن الشاغرة وحصر القدرة الاستيعابية لمدارس التعليم الثانوي لإستكمال الأعداد المقررة طبقا للكثافات الموجودة باللوائح الداخلية بالمدارس.