تفعيلا لمبادرة "سكن لكل المصريين".. خطة لإقامة نحو 7 آلاف وحدة بجنوب سيناء

تُولي القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا بتنمية شبه جزيرة سيناء، ولا سيما في هذه المرحلة المهمة، من خلال تنفيذ مشروعات وطنية عملاقة بمشاركة القطاعين العام والخاص، وفي أرض الفيروز محافظة جنوب سيناء، انطلقت عجلة التنمية، حيث تشهد اليوم حركة عمرانية غير مسبوقة، ومشروعات قومية ضخمة لا ينكرها إلا جاحد. ويعد مشروع الإسكان الاجتماعي من أبرز المشروعات التي ظهرت للنور، ففي خلال العشر سنوات الماضية جرى إقامة 9136 وحدة سكنية على مستوى جميع مدن المحافظة شاملة جميع المرافق والخدمات وجرى تسليمها للمواطنين، بتكلفة قدرها 1.50 مليار جنيه، ويعد هذا الإسكان هو الأكبر منذ نشأة المحافظة، ومشروع الإسكان الاجتماعي لوزارة الإسكان والذي نفذته القوات المسلحة في عهد الرئيس السيسي يعد ضعف ما نفذ منذ نشأة المحافظة بنسبة 200%.

خطة لإقامة 6576 وحدة بمدن المحافظة

ومن جديد تعود وزارة الإسكان بمشروع سكني ضخم لمتوسطي الدخل وهو مشروع سكن لكل المصريين، وهو مشروع يتبع المبادرة الرئاسية لتوفير سكن مناسب لكل مصري، وتفعيلا لتلك المبادرة، وبناء على توجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أعدت مديرية الإسكان بالمحافظة خطة لإقامة 6576 وحدة بمدن المحافظة، وجار التنسيق مع الجهات المعنية بشركات الكهرباء والمياه لإعداد دراسة تكلفة المرافق لإقامة هذه الوحدات خلال عامي 2023 و2025، وسيجرى عرض هذه الخطة فور الانتهاء من إعداد التكلفة من قبل محافظ جنوب سيناء على وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الكهرباء؛ لدعم المحافظة بأعمال المرافق لخدمة المواطنين، نظرا للبعد الاجتماعي لأبناء سيناء، وهو ما أعلنه المهندس مدحت صلاح، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة.

وأوضح المهندس مدحت صلاح ، وكيل وزارة الإسكان في محافظة جنوب سيناء ، في تصريح خاص لـ"البوابة" ، أن الـ6576 وحدة سيجرى توزيعهم على ثلاث مدن بالمحافظة، بواقع 5600 وحدة في العاصمة طور سيناء، و448 وحدة في مدينة رأس سدر، و528 وحدة بمدينة دهب، لافتا إلى أنه سيجرى الإعلان بطرح هذه الوحدات فور الانتهاء من هذه التنسيقات مع الجهات المعنية عن طريق صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري بوزارة الإسكان.

مجتمع عمراني متكامل بمنطقة الرويسات

وفيما يتعلق بملف العشوائيات، قال وكيل وزارة الإسكان بجنوب سيناء، إنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية "عبدالفتاح السيسي" والدكتور مهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وبناء على اجتماع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير منطقة الرويسات، وتبلغ مساحة التطوير حوالي 500 فدان، جرى بالفعل إقامة 496 وحدة سكنية بمنطقة الرويسات؛ بديل للمناطق غير الآمنة التي جرى حصرها بمعرفة الوحدة المحلية، لافتا إلى أن مساحة الوحدة السكنية حوالي (90) مترا ومكونة من (3) غرف وصالة وذلك بتمويل صندوق تطوير المناطق العشوائية لإقامة حياه كريمة للمواطنين وكذلك تقسيم مساحة حوالي (50) فدان قطع أراضي لإقامة إسكان وخدمات متكاملة وعمل المرافق كاملة .

وأصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أوامره بسرعة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لإقامة مجتمع عمراني متكامل بمنطقة الرويسات خاصة بعد عرض هذا الملف على وزير الإسكان والتأكيد على التوجيهات الرئاسية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة ووحدات سكنية ومنازل بدوية وخدمات متكاملة (مجمع دراسي، ومركز طبي، ومولات تجارية، وناد اجتماعي ، ومناطق ترفيهية ، وبريد، وسنترال، ومطافي .. إلخ ) .

مشروع سوق بدر الحضاري بطور سيناء

وأشار وكيل وزارة الإسكان إلى أنه جرى إنشاء سوق بدر الحضاري في العاصمة طور سيناء؛ ليتماشى مع الوجه الحضاري والجمالي والتطوير الذي حدث مؤخرًا بالمدينة وحتي لا يتجول بائع جائل بشوارع الطور، وتبلغ مساحة المشروع 4500 مترا مربعا بتكلفة 15 مليون جنيه من صندوق تطوير العشوائيات ويضم 34 محلا و52 باكية ويوفر 500 فرصة مباشرة وأكثر من 2000 غير مباشرة. وذلك في إطار التنفيذ المباشر لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ، بهدف توفير الخدمات الشاملة لجميع المناطق السكنية بالمدينة .

وعلى هامش الخطة التطويرية لمدينة طور سيناء واستعدادًا لتوفير كافة الخدمات والمرافق على النحو الذي يسهل على المواطن سبل الحياة، جرى انشاء ساحة الانتظار وموقف السيارات بجوار سوق بدر الحضاري الجديد، ما يمكن المواطن من سهولة الوصول إلى السوق ، وتقام ساحة الانتظار على مساحة 2800 مترا مربعا وذلك بطاقة استيعابية تصل إلى 50 سيارة ملاكي و 14 سيارة نقل جماعي (ميكروباص). ومن المستهدف أن تخدم ساحة الانتظار السوق الحضاري والمستشفى الجديد.

سدود وبحيرات للحماية من أخطار السيول

وأضاف: كما أنشأ صندوق تطوير المناطق العشوائية، سدين وبحيرة تخزينية بمنطقة الحي الأول بمدينة أبوزنيمة، بتكلفة 7 ملايين جنيه، لحماية حوالي 750 أسرة يقطنون بالمنطقة من أخطار السيول، وذلك بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء، ووزارة الموارد المائية والري.

وأوضح أنه يبلغ طول السد الأول 90 متراً وبسعة تخزينية 20 ألف م3، والسد الثاني 70 متراً وبسعة تخزينية 18 ألف م3، وعمق بحيرة التجميع التخزينية 10 أمتار وبسعة تخزينية 252 ألف م3، لافتا إلى أن منطقة الحي الأول بمدينة أبوزنيمة، كانت مُصنفة كمنطقة مهددة للحياة بالخريطة القومية لصندوق تطوير المناطق العشوائية.

وتابع: كما جرى إقامة بحيرات وسدود لحماية وادي البيضة بمدينة دهب، وجاري دراسة تطوير الحي الأول بمدينة أبوزنيمة وحي السلام بمدينة أبورديس، فضلا عن أنه جرى إقامة 62 منزلا بدويا بقرية الجبيل التابعة للعاصمة طور سيناء كبديل لمنطقة الصيادين بذات المكان.

أول رخصة مباني مؤمنة مميكنة

وأشار وكيل وزارة الإسكان بجنوب سيناء، إلى أنه تماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها لتحقيق التحول الرقمي، أعدت وزارة التنمية المحلية مستندات لإصدار العقود والتراخيص على مستندات مميكنة وآمنة، وبناء على توجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بإصدار تعليماته بقيام المختصين بالمحافظة بتنفيذ هذه التعليمات وبالفعل كانت جنوب سيناء من أولى محافظات الجمهورية التي أصدرت رخص بناء مميكنة وآمنة وفقا لتوجهات الدولة بالتحول الرقمي؛ ولصالح المواطن وللحفاظ على مصالحه والجهة الإدارية.

سرعة انهاء الاجراءات للمواطنين لاستكمال أعمال المباني والإنشاءات

وفي يتعلق بتراخيص البناء، قال وكيل وزارة الإسكان: " إنه في إطار توجيهات المحافظ بسرعة انهاء اجراءات استئناف الأعمال بالنسبة للتراخيص الصادرة لاستكمال العمال خاصة السكنية للمواطنين، فقد جرى مؤخرا عقد اجتماع موسع مع المختصين بالمدن لسرعة تنفيذ توجيهات المحافظ وسرعة انهاء الاجراءات للمواطنين لاستكمال أعمال المباني والإنشاءات، وفي نفس السياق جرى التأكيد على سرعة انهاء اجراءات التصالح على مخالفات البناء الخاصة بي جميع المشروعات المقامة على ارض المحافظة التي تتطلب التصالح عليها وفقا للقانون على أن يتم الانتهاء من جميع طلبات التصالح في موعد غايته نهاية العام الجاري.

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