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السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط شاب من علو في ظروف غامضة بالحي السادس في مدينة 6 أكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب أحد الأشخاص إثر سقوطه من علو في ظروف غامضة بالحي السادس بشارع السنترال بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بسقوط شخص من علو بالحي السادس بشارع السنترال بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين سقوط "عدي محمد سلامة" 18 سنة، جرى نقل المصاب إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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