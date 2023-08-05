شاهندة عبد الرحيم: ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم حول العالم حاليا لم يحدث منذ السبعينيات

قالت الإعلامية شاهندة عبد الرحيم، إن هناك تقريرا بعنوان "الأوروبيون يزدادون فقراً"، حيث كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الأوروبيين يواجهون واقعا اقتصاديا لم يشهدوه منذ عقود، وقوتهم الشرائية تتلاشى.

وأشارت إلى أن التقرير رصد أن الفرنسيين قللوا من شراء كميات الغذاء المعتادة، أما الإسبان أصبحوا يستخدمون زيت الزيتون المعتادين عليه بكميات أقل، وفي ألمانيا انخفض استهلاك اللحوم والحليب لأدنى مستوى منذ 30 عاما، أما بالنسبة للأغذية العضوية "الأورجانيك فوود" التي كانت مزدهرة للغاية فاضت رفاهية بالنسبة لهم.

وأضافت "عبد الرحيم" خلال برنامج "focus" والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز “، اليوم السبت، أن الحكومة الإيطالية عقدت اجتماع أزمة بعدما تضاعفت أسعار المكرونة التي تعتبر عنصر الغذاء المفضل عند الشعب الإيطالي كافة، ويرى المحللون الاقتصاديون أن هذا التراجع مقلق في الإنفاق الاستهلاكي لشعوبهم والذي دعا القارة الأوروبية تواجه حالة من الركود.

وتابعت "عبد الرحيم"، وطرحت عدة أسئلة عن أسباب الركود "هل هي أزمة كورونا؟ أم الحرب الروسية الأوكرانية؟ أم تقلب سلاسل التوريد العالمية؟ أم كل هذه الأسباب معاً جعلت أسعار الطاقة والغذاء ترتفع بشكل كبير؟ مشيرة إلى أن أيًا كانت الأسباب فإن ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم حول العالم حاليا لم يحدث منذ السبعينيات.

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