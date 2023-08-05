محافظ المنوفية يؤكد تفعيل آليات الشبكة القومية لتدريب وتأهيل ذوي الإعاقة

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، وفد وزارة الاتصالات، وذلك بشأن وضع الآليات المناسبة لبدء تفعيل الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنصة الإلكترونية للتوظيف "تأهيل" وفقاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين محافظة المنوفية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير القدرات وبناء المهارات الرقمية للمواطنين وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة بالمنوفية، بحضور محمد موسي نائب المحافظ، المدير التنفيذي لنقابة الإصابات والتأهيل بالمنوفية، مدير عام شئون مكتب المحافظ، مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة، عدد من أصحاب الهمم .

حيث تم استعراض أهم أهداف شبكة "تأهيل" والتي تستهدف مساعدة ودعم الشباب والنساء من ذوي الإعاقة للحصول على وظائف لائقة من خلال إتاحة شبكة خدمات رقمية تضم الجهات المعنية لتقديم برامج التأهيل والتدريب والتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة كنافذة واحدة وبطريقة تفاعلية بين الأطراف، فضلاً عن توفير فرص عمل ملائمة لهم من خلال المنصة الإلكترونية المزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي والشات بوت والخرائط الرقمية .

وتتميز شبكة "تأهيل" بتقديم الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل إحترافي لسوق العمل وفقاً لمهاراتهم وقدراتهم الحقيقية، بالإضافة إلى تقديم خدمات متكاملة مبنية على تضافر جهود مؤسسات الدولة المختلفة لتوظيف ذوي الإعاقة والتغلب على العقبات والصعوبات التي تواجههم، كما تقدم الشبكة مجموعة من الأدوات الإلكترونية لدعم أصحاب الأعمال والشركات ومقدمي الخدمات للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن إتاحة الفرصة لعرض بيانات مؤسساتهم والوظائف المتاحة فيها بشكل ميسر ولائق.

هذا وقد ثمن محافظ المنوفية جهود وزارة الاتصالات في تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وميكنة المؤسسات الحكومية والتطوير المؤسسي الرقمي، موجهاً بإعداد خطة عمل متكاملة وإنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من تدريبات وزارة الإتصالات، وكذا إدراج الصناع والحرفيين من ذوي الإعاقة في المعارض التي تنفذها المحافظة وذلك من أجل تمكينهم ودمجهم في المجتمع، مؤكداً حرصه واهتمامه الكامل ورعايته الشاملة لذوي الإعاقة وتوفير كافة الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لهم، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغاً بذوي الإعاقة والتأكيد على حقوقهم وضرورة تمكينهم في شتى المجالات .