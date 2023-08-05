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السبت 05 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ندوة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل بالغربية

جانب من الندوة
جانب من الندوة
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نظمت مديرية العمل بمحافظة الغربية ندوة توعية وورشة عمل فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية ووحدة التوعية والإعلام بالتعاون مع منطقة عمل كفر الزيات؛ استهدفت طلاب المدارس، وعمال شركة المالية بكفر الزيات، وبحضور ممثلي الهيئات الحكومية،وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول أساليب وسبل السلامة والصحة المهنية للعاملين بمختلف المنشآت والقطاعات، للحماية من المخاطر بأنواعها وتوفير مناخ عمل آمن يتم بداخله توفير الحماية للعمال والمنشآت..

واوضح أحمد القللى وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية  فى تقريره إلى الوزارة، والذى أفاد فيه أن الندوة تناولت عدة موضوعات أهمها أهداف ومفهوم السلامة والصحة المهنية، وتأثيرها على مناخ ريادة الأعمال، والتوعية بالمخاطر النفسية وتأثيرات الألعاب الإلكترونية على الصحة العامة، والصحة النفسية والمهنية، والتعريف  بأنواع المخاطر الموجودة في بيئة العمل وذلك ضمن مبادرة القوافل الخدمية لمركز كفر الزيات تحت إشراف مدير إدارة السلامة والصحة المهنية المهندس خيري عطا، والمهندس محمد ماضى مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بكفر الزيات، وقام بإلقاء  المحاضرات  الدكتورة بسمة خلف، والدكتورة أميرة محمد من إدارة السلامة والصحة المهنية وحدة التوعية والإعلام والحوادث الجسيمة بالمديرية.

وأكد مدير المديرية الحرص استمرار تنظيم تلك الندوات للتوعية بأساليب ووسائل السلامة والصحة المهنية وجعلها أسلوب حياة يومي، للحفاظ على العمال والمنشآت، وكذلك خلال حياتهم اليومية مع أسرهم، وكذلك التنسيق والتعاون مع كافة الشركات والمصانع لتنظيم مثل هذه الندوات، ونشر التوعية والمعرفة بالمخاطر المحيطة وكيفية الوقاية من حدوثها.

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