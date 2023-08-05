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السبت 05 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بريطانيا: الهجوم على سفينة الإنزال الروسية ضربة كبيرة لأسطول البحر الأسود

أسطول البحر الأسود
أسطول البحر الأسود الروسي
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قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، إن الهجوم على السفينة "أولينيجورسكي جورنياك" يشكل ضربة كبيرة لأسطول البحر الأسود الروسي، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن السفينة التي يبلغ وزنها 3 آلاف و600 طن وطولها 113 مترًا هي أكبر سفينة روسية تتعرض لدمار جسيم منذ غرق الطراد موسكفا في أبريل 2022.

وذكرت أن سفينة الإنزال التابعة للبحرية الروسية تعرضت بشكل شبه مؤكد لأضرار جسيمة الأسبوع الماضي، بعد أن تم الهجوم عليها بالقرب من قاعدة نوفوروسيسك التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي.

وقالت الوزارة إن صور السفينة تشير إلى أنه جرى اختراق عدة مقصورات مانعة لتسرب المياه فيها، أو أن جهود الطاقم للسيطرة على الضرر الذي تعرضت له نتيجة للهجوم لم تكن فعالة.

أسطول البحر الأسود الدفاع البريطانية قاعدة نوفوروسيسك القاهرة الاخبارية