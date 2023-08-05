التحقيق مع مراهق تسبب فى إصابة صديقه أثناء قيادته سيارة بالتجمع الخامس

السبت 05/أغسطس/2023 - 10:45 ص

فتحت نيابة القاهرة الجديدة تحقيقات موسعة في واقعة ضبط مراهق تسبب فى إصابة صديقه بإصابات خطيرة أثناء قيادته سيارة بمنطقة التجمع الخامس، حيث كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة، والإستعلام عن الحالة الصحية للمصاب للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم بتضررها من (صديق نجلها) لتسببه فى إصابة (نجلها "مصاب بشرخ بالجمجمة وتجمع دموى) حال قيام نجلها بالجلوس أعلى شنطة السيارة (قيادة المشكو فى حقه) وقيام قائدها بالسير برعونة بالشوارع، مما أدى لسقوط نجلها أرضًا، نتج عن ذلك إصابته المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أيد ما سبق، وتبين إنتهاء رخصة التسيير وعدم حمله رخصة قيادة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.