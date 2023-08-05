الاثنين.. "ثقافة الغربية" تحتفي بذكرى ميلاد أسامة أنور عكاشة

تعقد مكتبة دار الكتب بمدينة طنطا التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، محاضرة ثقافية تحت عنوان "رموز من بلدنا"، احتفالا بذكرى ميلاد الكاتب والسيناريست الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، وذلك مساء الاثنين المقبل، 7 أغسطس الحالي، وبمشاركة الشاعر مصطفى منصور، رئيس نادي أدب طنطا السابق.

أسامة أنور عكاشة واحد من أساطير الدراما المصرية ولد في محافظة طنطا عام 1941، وبدأ محاولاته الأولى في مجال التأليف، حتى تجاوزت أعماله الدرامية المتنوعة الـ40 مسلسلًا بدءًا من سباعية "الإنسان والحقيقة" عام 1976، مرورًا بـ"الشهد والدموع" بجزأيه أعوام 1983 و1985.

قدم أسامة أنور عكاشة ملامح الشخصية المصرية في العصر الحديث، كما هي بكل تفاصيلها من خلال أعماله الخالدة، فظهر ذلك جليا في العمل الدرامى الأشهر "ليالى الحلمية"، فحرك بإبداعه المتميز 300 شخصية، وذلك في الجزء الأول عام 1987، حتى أطلق الجزء الثانى من "المصراوية".