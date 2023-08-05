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السبت 05 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

اليوم.. بدء تسليم استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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تبدأ، اليوم السبت، المدارس الثانوية تسليم استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022.

في السياق نفسه يستمر اليوم تقديم التظلمات للطلاب المتضررين من نتائجهم تقديم التظلمات إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يتم تسديد الرسوم المقررة للتظلمات من نتيجة الثانوية العامة وقدرها 200 جنيه للمادة، وذلك على حساب صندوق دعم المشروعات التعليمية من خلال منافذ فوري والبريد المصري.

ومن المقرر أن تستمر عملية التظلمات ولمدة أسبوعين على أن يكون التقديم إلكترونيًا على موقع الوزارة.

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