تعرف على تأثير الطقس الحار بالصحة

الطقس شديد الحرارة له تأثير على الصحة ويسبب الإرهاق وصعوبة ممارسة الحياة لدى الكثير من الناس؛ لذلك تبرز «البوابة نيوز» المشاكل الصحية المرتبطة بالطقس الحار لتجنب التعرض لتلك المشاكل التي قد تصل للإغماء وصعوبة في التنفس ومشاكل جلدية:



-تأثير الطقس الحار على الصحة:

- الإجهاد الحراري الذي يسبّب الجفاف الشديد وصولاً إلى الإغماء.

- يزيد الطقس الحار من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه والأمراض المنتقلة عن طريق الحشرات والقراد.

- يمكن أن يؤدي الطقس الحار إلى الاصابة بحروق الشمس عند التعرّض المباشر والالتهابات الجلدية.

- الإسهال والصداع والدوار هي أيضاً من المشاكل الصحية الشائعة حين يكون الطقس حاراً جداً.

- يمكن للطقس الحار أن يؤدي إلى تفاقم الأمراض التنفسية مثل الربو.

- ان خطر الاصابة بالجلطات الدموية يكون أعلى أيضاً حين يكون الطقس حاراً.



-الوقاية من المشاكل الصحية بسبب الطقس الحار:

يمكن اتخاذ بعض التدابير للحد من المشاكل الصحية المرتبطة بالطقس الحار، ومن بين هذه التدابير:

-الإكثار من شرب السوائل لتعويض السوائل المفقودة بسبب التعرق، ويفضل تناول المشروبات الغير محلاة والماء.

- تجنب التعرض المفرط للشمس وارتداء الملابس الفضفاضة والخفيفة وذات الألوان الفاتحة.

- يفضل ارتداء القبعات ونظارات الشمس للحد من التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

- تجنب ممارسة التمارين البدنية الشاقة والتعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة الحرارية.

- الحرص على تخزين الأطعمة والمشروبات بطريقة صحيحة وتجنب تناول الأطعمة غير الصحية التي يمكن أن تكون معرضة للحرارة.

- الحفاظ على الجو داخل المنزل منعشًا وباردًا عبر المكيفات والمراوح.

- تجنب ترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة في السيارة.

- الاهتمام بصحة الجلد وتطبيق كريمات الوقاية من الشمس والحفاظ على نظافة الجسم.