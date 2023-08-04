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الجمعة 04 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

وفد التنسيقية يزور مستشفى 57357 ضمن خطط عمله على إحدى المبادرات

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زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مستشفى 57357، ضمن أنشطة وفعاليات إحدى المبادرات، التي تعمل عليها منتديات التنسيقية.

وقدم الدكتور شريف أبو النجا، الرئيس التنفيذي لمستشفى 57357، شرحا وافيا عن المستشفى منذ بداية نشأتها وحتى الآن، متضمناً كافة المهام والخدمات التي تقدمها.

وخلال الزيارة، تفقد وفد التنسيقية، عدد من الأماكن داخل المستشفى للتعرف على دائرة العمل بداخلها، كما عرضوا تفاصيل المبادرة التي يعملون عليها، موضحين الأهداف المرجو تحقيقها.

وضم وفد التنسيقية؛ كلا من النائبة غادة علي، والنائبة نشوى الشريف، عضوا مجلس النواب عن التنسيقية، والمهندس إبراهيم رمضان، والدكتور محمد غنيم، والدكتور إيهاب نبيل وماجد طلعت، ومحمد الدوي، وزوسر تيتو، وأحمد حسام، أعضاء التنسيقية.
 

وفد التنسيقية وفد من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مستشفى 57357