الرئيس التونسي: يجب أن تكون التلفزة الوطنية في خدمة المواطنين

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضرورة أن تكون التلفزة الوطنية التونسية في خدمة التونسيين والتونسيات، لا في خدمة اللوبيات التي تتخفى وراء الستار.

وقال الرئيس التونسي خلال لقاء جمعه مع عواطف الدالي الرئيسة المديرة العامة للتلفزة التونسية اليوم بحسب ما نشرته الرئاسة التونسية إن هناك العديد من البرامج التي تبث على التلفزة الوطنية التونسية فضلا عن نشرات الأخبار وترتيب الأنباء داخل هذه النشرات ليست بالبريئة إطلاقا.

وأضاف الرئيس إن هناك برامج تروج لما وصفوه بالزمن الجميل، متابعا " لو كان جميلا ما كان الوضع على هذا النحو"، موجها بضرورة التطلع إلى المستقبل لا إلى الماضي.

وتساءل الرئيس التونسي " لماذا لا يتم بث جملة من البرامج التي تتعلق بمطالب التونسيين في لحظاتهم التاريخية "، مشيرا إلى أن على المؤسسة الوطنية أن تكون في خدمه الوطن والشعب.

واستنكر الرئيس التونسي تحول من وصفهم بـ "اللصوص" إلى أبطال داخل التلفزة الوطنية.