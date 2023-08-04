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الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تونس والصين تبحثان سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون

تونس والصين
تونس والصين
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بحث وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، مع سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس وان لي، سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في الإطار الثنائي وضمن آليات منتدى التعاون العربي الصيني والصيني الإفريقي.

جاء ذلك خلال استقبال نبيل عمّار لسفير الصين بتونس والذي تقدم له بأخلص التهاني بمناسبة نيله ثقة الرئيس التونسي قيس سعيد، وفقا لبيان صدر عن وزارة الشئون الخارجية التونسية الأربعاء.

وأشار وزير الخارجية التونسي إلى مختلف المشروعات التنموية التي أنجزتها الصين ببلاده، داعيا إلى تطوير وتنويع مجالات التعاون القائمة بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين.

من جانبه، أكد السفير الصيني مواصلة دعم بلاده لتونس وعزمها على الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته في الميادين ذات الاهتمام المشترك.

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