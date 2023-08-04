لافروف: صيغة زيلينسكي للسلام تتجاهل مصير الروس في أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن صيغة زيلينسكي للسلام تتجاهل مصير ملايين الروس في أوكرانيا.

وقال لافروف - لمجلة "الحياة الدولية" لسان حال الخارجية الروسية، اليوم /الجمعة/ - "يجب على الدول، التي يتودد إليها الغرب من أجل الدفع بما يسمى صيغة زيلينسكي للسلام أن يدرك أنها تتجاهل مصير الروس".

وأضاف "بدلًا من محادثات جادة قائمة على الاعتراف بتطور الحقائق على أرض الواقع على مدى السنوات العشر الماضية، نلاحظ أن الغرب يعقد منتديات واجتماعات بغرض وحيد هو إغراء أكبر عدد ممكن من البلدان لمناقشة صيغة زيلينسكي، التي تطالب باستسلام روسيا بالكامل والتخلي عن مصير الروس، الذين عاش أسلافهم على هذه الأراضي لعدة قرون"، مؤكدا في نفس الوقت أن بلاده تقدر كل الجهود المبذولة لتحقيق سلام عادل ومستدام في أوكرانيا.

وشدد وزير خارجية روسيا على أنه لا يمكن تحقيق السلام في أي صراع إذا لم يتم احترام حقوق الأقليات القومية وخاصة في حالة أوكرانيا لأن اللغة الروسية لطالما كانت هي اللغة الأم لغالبية السكان هناك.

يذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا أكثر من مرة لدعم مقترح بلاده حول صيغة السلام المكونة من عشر نقاط.

وكان مصدر بوزارة الخارجية الروسية قد أفاد - في وقت سابق من اليوم - بأن المملكة العربية السعودية أبلغت روسيا بأنها ستطلعها على نتائج الاجتماع حول أوكرانيا في جده نهاية هذا الأسبوع.