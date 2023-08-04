أوكرانيا: روسيا تنشر غواصة بصواريخ "كاليبر" في البحر الأسود

الجمعة 04/أغسطس/2023 - 02:43 م

قالت رئيسة مركز الصحافة المشتركة لقيادة العمليات الجنوبية في أوكرانيا ناتاليا هومينيوك، اليوم الجمعة، إن روسيا نشرت غواصة بصواريخ "كاليبر" في البحر الأسود.. مؤكدة أن مستوى التهديد الصاروخي لا يزال مرتفعا.

وأضافت هومينيوك - - في تصريحات متلفزة أوردتها وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية - "يتكون التجمع البحري الروسي في البحر الأسود من 15 سفينة بينها غواصة بأربعة صواريخ كاليبر".. وتابعت "روسيا تنشر بالفعل مجموعة كبيرة ومتعددة من السفن، الآن هناك 15 وحدة في البحر الأسود، واحدة تقليدية في بحر آزوف، وهناك استفزازات ومحاولة تشتيت تركيبة سفينتهم حتى لا تتركز في مكان واحد، أما حاملات الصواريخ فلم يتبق منها سوى غواصة واحدة في الخدمة وهي أربعة صواريخ كاليبر جاهزة للاستخدام".

وفي سياق آخر، ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الجمعة، أنه تم تدمير 4 دبابات قتال رئيسية و15 مركبة قتالية مصفحة و19 نظام مدفعي ونظام دفاع جوي و27 طائرة بدون طيار و20 شاحنة و3 وحدات من المعدات الخاصة للاتحاد الروسي.

وأضافت أن القوات الأوكرانية نفذت 9 ضربات على مناطق تمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية الروسية وغارتين على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.