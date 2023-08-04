«الصحة» تحذر من استخدام الخلطات الشعبية لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية

وجهت وزارة الصحة والسكان ، رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن استخدام الخلطات الشعبية لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، مؤكدة في تقرير لها أن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تحدث نتيجة للاستخدام الخاطئ أوالمفرط للمضادات الحيوية أو الخلطات الشعبية التي يتم وصفها بين المواطنين وبعضهم البعض.

كما طالبت «الصحة» من المواطنين عدم استخدام حقن البرد التي يتم الترويج لها داخل الصيدليات تحت شعار «القضاء على البرد في دقائق»، موضحة أن مكونات حقن البرد تؤدي إلى الوفاة لبعض الحالات، وعلى المواطنين تجنب استخدام المضادات الحيوية بجرعة واحدة فقط، مثل حقنة البرد أو مجموعة البرد.​

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن استخدام جرعة واحدة فقط من المضادات الحيوية يتيح الفرصة لظهور بكتيريا مقاومة له، ومن ثم المضاد الحيوي سيكون بلا تأثير إذا لجأت لاستخدامه فيما بعد لعلاج أي مرض.​

ودعت وزارة الصحة والسكان في حال الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، ضرورة الاتصال بالطبيب المختص والحصول على الراحة التامة وتناول السوائل وفي حال اشتدت الأعراض ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن للوزارة 105 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة وتوجيه المواطنين إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات يمكن الحصول على الخدمة الطبية من خلال الخبراء والمتخصصين.