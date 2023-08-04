سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مواتير المياه والقطع النحاسية بمصر الجديدة

سقط فى قبضة رجال مباحث القاهرة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مواتير المياه والقطع النحاسية بمصر الجديدة.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مسئول بإحدى الجهات الحكومية) بإكتشافه سرقة "20" لافتة تابعة للجهة محل عمله بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (له معلومات جنائية) وبمواجهته أقر بتكوينه تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مواتير المياه والقطع النحاسية المثبتة على العقارات ، بأسلوب "الفك والخلع" بالإشتراك مع (شخصين - مقيمان بمحافظة القليوبية "لأحدهما معلومات جنائية").. تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وأقرا بتصرفهما فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما "سىء النية" (صاحب مخزن خردة - مقيم بمحافظة القليوبية) تم ضبطه وبحوزته 8 مواتير مياه مستولى عليها من متحصلات وقائع سرقة ، وبإستدعاء المجنى عليهم إتهموهم بالسرق، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.