أديب منير: الجماعات المتطرفة أدت إلى زيادة عدد الملحدين

قال منير أديب، خبير شئون الحركات الإسلامية والإرهاب الدولي، إن الجماعات المتطرفة حركات متأسلمة أو إسلامية، فهي تتخذ من الإسلام شكلا وصيغة لكنها ليست لها علاقة بالإسلام شكلا ومضمونا، بل إنها أكثر الحركات والتنظيمات التي أضرت بالإسلام منذ البعثة المحمدية.

وأضاف أديب، خلال مداخلة حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلامية منة الشرقاوي: "لا تختلف جماعة الإخوان الإرهابية وكل التنظيمات المتطرفة على كل الحركات المتطرفة التي ظهرت منذ السيرة النبوية مثل الخوارج".

وتابع: "بعض الإحصائيات في مصر جاء فيها زيادة أعداد الملحدين بعد عام 2011 حتى عام 2013 وأجريت بحثا في هذا الأمر وجاء فيه أنه مرتبط بهذه المنظمات المتطرفة وسلوكياتها المتطرفة، حيث اعتقد البعض أنها تمثل الدين، وبدلا من أن يكفروا بهذه التنظيمات كفروا بالدين، وبالتالي فإن هذه التنظيمات خطر على الدولة الوطنية والدين رغم أنها لا تمثله بأي صورة من الصور".