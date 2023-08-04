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الجمعة 04 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. تعرف على أبرز مواعيد اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة، في ملاعب العالم في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة أوساسونا ضد ديبورتيفو ألافيس ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

مواعيد مباريات ودية
أوساسونا X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 12 ظهرا.
ناك بريدا X ألانيا سبور – الساعة 8:30 مساء.
أودينيزي X الريان – الساعة 8:30 مساء.

مباريات اليوم تشاهدون اليوم مباريات