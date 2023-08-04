تشاهدون اليوم.. تعرف على أبرز مواعيد اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023

تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة، في ملاعب العالم في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة أوساسونا ضد ديبورتيفو ألافيس ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.



مواعيد مباريات ودية

أوساسونا X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 12 ظهرا.

ناك بريدا X ألانيا سبور – الساعة 8:30 مساء.

أودينيزي X الريان – الساعة 8:30 مساء.