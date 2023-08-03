ترامب يصل إلى المحكمة الفيدرالية في واشنطن للمثول بقضية محاولة قلب نتائج انتخابات 2020

وصل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى محكمة فيدرالية في واشنطن، اليوم الخميس، لمواجهة مجموعة تهم من الطابع الجنائي بخصوص مناورات لقلب نتائج انتخابات 2020.

ومن المتوقع أن يدفع ترامب، الذي يقود حملة انتخابية يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض عقب انتخابات الرئاسة عام 2024، ببراءته أمام المحكمة.

ترامب يصل للمحكمة الفيدرالية بواشنطن لمواجهة تهم تتعلق بمحاولته قلب نتائج انتخابات 2020 وأحداث أقتحام الكونغرس. pic.twitter.com/yvH5RRQGkU — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) August 3، 2023

ووصل موكب ترامب إلى المحكمة، حيث كانت بانتظاره حشود من الصحافيين.

ومن المقرر أن يمثل ترامب أمام محكمة فيدرالية غير بعيدة عن مبنى الكونغرس الأمريكي، الذي اقتحمه أنصاره لمحاولة منع الانتقال السلمي للسلطة إلى الديمقراطي، جو بايدن.

وغادر ترامب نادي الغولف في بيدمينستر بنيوجيرسي في وقت مبكر من بعد ظهر الخميس، ثم توجه بطائرة خاصة إلى واشنطن.

وقال ترامب، في وقت سابق اليوم، إن الديمقراطيين يستخدمون القضاء "كسلاح ضده"، وذلك قبل ساعات من مثوله أمام المحكمة.

وكان ترامب قد صرح في خطاب موجه لمؤيديه أنه يواجه حوالي 561 عاما في السجن في ثلاث قضايا جنائية.