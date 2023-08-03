مسئول بولندي: انتهاك بيلاروسيا للمجال الجوي استفزاز لم يدم طويلًا

قال نائب رئيس وزراء بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، اليوم الخميس، إن انتهاك بيلاروسيا للمجال الجوي البولندي يشكل استفزازًا لم يدم طويلًا، وذلك بعد دخول طائرتين مروحيتين عسكريتين بيلاروسيتين إلى المجال الجوي أمس الأول.

ونقلت صحيفة فيرست نيوز البولندية عن كاتشينسكي قوله: "مثل هذه الاستفزازات من خارج حدودنا الشرقية تحدث وستستمر بالتأكيد لكننا لن نسمح لأحد بإرهابنا".

وردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي إسقاطهما، قال كاتشينسكي إن الطائرات الروسية "تنتهك باستمرار المجال الجوي لدول أخرى، وخاصة دول البلطيق، ويتم اعتراضها ومرافقتها من قبل طائرات الناتو لكن لم يقم أحد بإسقاطها".

وخلص نائب رئيس الوزراء إلى القول: "إنهم يعلمون أن بولندا عضو في الناتو وأنها عززت حماية حدودها".

ودخلت طائرتان هليكوبتر عسكريتان بيلاروسيتان يوم الثلاثاء الماضي بشكل غير مصرح به إلى المجال الجوي البولندي، حيث قالت وزارة الدفاع الوطني البولندية إنهما حلقتا على ارتفاع منخفض للغاية، مما يجعل اكتشاف الرادار أمرًا صعبًا.

وعقب الانتهاك، عقد وزير الدفاع البولندي جلسة للجنة الأمن القومي وشؤون الدفاع، ما أدى إلى زيادة أعداد القوات على طول حدود بولندا مع بيلاروسيا ونشر معدات إضافية، بما في ذلك طائرات الهليكوبتر القتالية، كما تم استدعاء القائم بالأعمال البيلاروسي على وجه السرعة إلى وزارة الشئون الخارجية.