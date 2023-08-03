صحيفة: الولايات المتحدة تعتزم إقامة قواعد جديدة في الجزر اليونانية

ذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الخميس، أن مجلس النواب الأمريكي وافق على تعديل قانون تفويض الدفاع الوطني، بهدف توسيع الوجود العسكري الأمريكي وبناء قواعد جديدة في الجزر اليونانية.

وأوضحت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، أنه وفقا للتعديل، يتعين على وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين تقديم تقرير مشترك حول التعاون الأمني بين الولايات المتحدة واليونان إلى لجان الكونجرس ذات الصلة.

وأشارت إلى أن التعديل يقترح توسيع الوجود العسكري في القواعد الحالية واستكشاف إمكانية وضع قوات جديدة، وتمت إضافة عبارة "في جميع أنحاء اليونان" إلى الاتفاقية عام 2021 لوصف المواقع الجغرافية التي يمكن إنشاء قواعد جديدة فيها.

وينص التعديل على أنه يجب تقديم التقرير في غضون شهرين من توقيع القانون النهائي ويجب أن يتضمن، أولًا، تحليلًا لإمكانية إنشاء قواعد إضافية أو وجود عسكري أمريكي موسع في اليونان، لاسيما في الجزر، كما يجب تقييم حالة التعاون الأمني وفقًا لمتطلبات قانون الدفاع والشراكة البرلمانية بين الولايات المتحدة واليونان لعام 2021.