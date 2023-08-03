كأس مصر.. تعرف على تشكيل المصري أمام الأهلي

أعلن علي ماهر، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، تشكيل فريقه لمواجهة النادي الأهلي، المقرر انطلاقها في تمام السادسة من مساء اليوم الخميس، على ستاد برج العرب، ضمن مؤجلات ربع نهائي بطولة كأس مصر.

ويقود علي ماهر، المصري البورسعيدي، في أولى مبارياته مع الفريق، عقب توليه الإدارة الفنية للفريق البورسعيدي، خلفًا لـ ميمي عبد الرازق.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حارس المرمى:محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقي - محمد دبش - عمرو موسى - عمرو السعداوي

خط الوسط: حسن علي - حسين السيد - إيزي إيميكا

خط الهجوم: إسلام عطية - مروان حمدي - إلياس الجلاصي.