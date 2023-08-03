إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالمنطقة الأثرية في البدرشين

أصيب 3 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالمنطقة الأثرية بقرية ميت رهينة بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالمنطقة الأثرية بقرية ميت رهينة بالبدرشين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي أختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفي البدرشين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.