زيارة البرتغال.. تعرف على هدية البابا فرنسيس لممثل البلد

يجري البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، زيارة للبرتغال في رحلة رعوية تستمر 3 أيام بدأت امس وتنهي غدا الجمعة، ومن البروتوكلات خلال كلّ رحلة رسوليّة يحصل تبادل للهدايا بين البابا وممثّل البلد الذي يزوره.

وبالنسبة إلى الرحلة الرسوليّة إلى البرتغال، قدّم البابا فرنسيس ميداليّة أيّام الشبيبة العالميّة التذكاريّة، وهذه معانيها، كما أوردها القسم الفرنسي من موقع زينيت.

في الوسط، يمكن أن نرى كاتدرائيّة القدّيسة مريم الكبرى، الكنيسة الأمّ وأوّل موقع عبادة كاثوليكي في لشبونة.

حولها، نقش جملة “أيّام الشبيبة العالميّة لشبونة 2023″، وفي الأعلى بين الدائرتَين، شِعار الأيّام العالميّة.

في دائرة نحو الخارج، نجد 13 صورة تعود لشفعاء أيّام الشبيبة العالميّة، وجميعهم قدّيسين أو طوباويين كرّسوا حياتهم في خدمة الشباب، مع الإشارة إلى أنّ الميداليّة مِن عمل يدَي الفنّانة أماليا ميستيشيلي.