"هيئة إلاسعاف": برنامج تدريبي للفرق الطبية والإسعافية بالتعاون مع "الهجرة الدولية".. صور

احتضن مركز التدريب الدولي المعتمد بهيئة الإسعاف المصرية أولى الفعاليات التدريبية المتقدمة لجميعة القلب الأمريكية لعدد ٢٠٠ متدرب من أفراد الفرق الإسعافية والطبية بهيئة الإسعاف المصرية.

يأتي ذلك التدريب ضمن حزمة من البرامج الدراسية والتدريبية ذات الاعتماد الدولي، والتي تم إطلاقها مؤخراً بهيئة الإسعاف المصرية والتي تستهدف الارتقاء بالمستوى العلمي والفني للفرق الإسعافية، وذلك في إطار سعي الهيئة الحثيث لمواكبة متطلبات رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تستند ركيزتها الرئيسية على صون صحة وسلامة المواطن بصفته المحرك الرئيسي للتنمية.

وفي ذات السياق أوضح دكتور عمرو رشيد ،رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية ، أن ذلك التدريب يمثل خطوة في نهج الهيئة الرامي إلى تطوير المهارات الفنية للفرق الإسعافية بما يتواكب مع أحدث البرامج التدريبية والدوريات العلمية المعتمدة دولياً في برامج دعم وإنقاذ الحياة، والتي انعكست نتائجها بشكل جلي على الخدمات التي تقدمها فرق الهيئة الإسعافية للمواطنين، من حيث تحسن معدلات الاستجابة للاستغاثات الإسعافية الطارئة، كما زادت معدلات التدخلات الناجحة لاطقمنا الإسعافية في بعض الحالات الطبية شديدة الخطورة والتي تمثل تهديد شديد الخطورة لحياة المواطنين.

كما أوضح رئيس هيئة الاسعاف، أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في البرامج التدريبية والدراسية التي تتيحها الهيئة لفرقها الإسعافية، مؤكدا أن ذلك التدريب والذي يأتى بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية ، هو إنعكاس وبرهان على ثقة منظمات المجتمع الدولي برسالة ورؤية هيئة الإسعاف المصرية كمؤسسة حكومية تتيح خدماتها لكافة المواطنين وكذلك الوافدين على أرض مصر ضمن توجيهات القيادة السياسية باحتواء ومساعدة أبناء الدول الشقيقة التي انهكتها الصراعات والخلافات وتلمسوا في أرض مصر الأمن والسلام.



وقد أنهى اكثر من ٧٠ متدرب يمثلون المرحلة الأولى البرنامج التدريبي لجمعية القلب الأمريكية، وذلك وفق برنامج تدريبي حديث قائم على جانب عملي يتضمن محاكاة لحالات حرجة طبياً لكبار السن والأطفال، وذلك باستخدام نماذج محاكاة ذكية ( مانيكان) بها مجسات لقياس و تقييم اداء المتدرب، كما يتضمن التدريب اختبار عملي لعملية إنقاذ وإسعاف مصاب، بالاضافة إلى اختبار تحريري في المقرر التعليمي لجمعية القلب الأمريكية، وقد تحصل كافة المتدربين على شهادة موثقة ومعتمدة دوليا من جمعية القلب الأمريكية.

وروعي نيل كافة أفرع الهيئة بالمحافظات فرص متساوية ومتكافئة في التدريب، وذلك على يد ٤ أطباء من أبناء هيئة الإسعاف المصرية معتمدين من جمعية القلب الأمريكية كمدربين مؤهلين ومعتمدين لإجازة نيل المتدرب للشهادة.

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