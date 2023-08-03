عضو تنسيقية الشباب يشيد بتوصيات جلسة النقابات بالحوار الوطني

تحدث النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن أهم مخرجات الحوار الوطني خلال جلسات الأسبوع الجاري، حول قوانين المحليات والمجالس الشعبية.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال لقائه عبر فضائية "دي إم سي"، إن المحور الاقتصادي كان يتضمن جلسات عن الدين العام، شملت آراء ومدارس اقتصادية مختلفة، جميعها أكدت أننا في مرحلة آمنة تمامًا ولم نصل حتى إلى مرحلة القلق سواء في الدين العام الداخلي أو الخارجي.

وتابع: الجلسات كانت تدور أكثر حول إدارة الاقتراض وليس البعد عنه للحديث عن كيفية الاقتراض لتحقيق عوائد مجدية منه، والمثير للإعجاب أن جميع الاختلافات كانت في طرق الإدارة وبعض الأدوات التي أدت إلى الأمور التي تتم على أرض الواقع.

كما أشاد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتوصيات جلسة النقابات التي رأى فيها تطورًا ملحوظًا لأفكار المواطنين والحديث عن المفاوضات الثلاثية والتثقيف النقابي.