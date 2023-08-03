استقرار أسعار الأسماك اليوم الخميس 3 أغسطس 2023

شهدت أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة، اليوم اليوم الخميس 3 أغسطس 2023، استقرارا ملحوظا داخل الأسواق نظرا لوفرة المعروض، في الأسواق المحلية.

وتراوح سعرالسمك الماكريل بين 70 و90 جنيهًا، وفقًا لتدولات اليوم بـ سوق العبور.

بينما استقر سعر السمك البلطي مقاس «1» ليبدأ من 70 جنيهًا، وكيلو بلطي 2 من سعر 64 إلى سعر 72 جنيها.

وكيلو بلطي أسواني من سعر 20 إلى سعر 40 جنيها.

وبلغ كيلو فيليه بلطي من سعر 40 إلى سعر 200 جنيه.

كما بلغ سعر السمك البلطي مزارع 85 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو بلطي صغير 55 جنيهًا.

كما سجل سعر السمك البوري 115 جنيهًا للكيلو.

وكيلو الدنيس يتراوح بين 100 و180 جنيهًا.

وتراوح كيلو (سبيط، وكاليمارى، وسابيا) بين 160 و240 جنيها،

ووصلت أسعار المرجان حول 20 و42 جنيهًا للكيلو ،

وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا،

سعر كيلو الطوبار 80 جنيهًا.

سعر سمك القاروص 180 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر سمك السالمون الي 430 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك البربوني 130 جنيهًا للكيلو.

اما سعر المكرونة السويسي فسجل 120 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر الماكريل البحري 90 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو ماكريل ياباني 70 جنيهًا.

سجل سعر سمك السيلفر 45 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو السمك السبيط 260 جنيهًا.

سجل سعر الجمبري وسط 230 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الجمبري كبير 290 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الجمبري جامبو 350 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر جمبري صغير نحو 210 جنيهات

سجل سعر كيلو مرجان سويسي 75 جنيهًا.

و سجل سعر كيلو كابوريا ذكور 80 جنيهًا.

سجل سعر كيلو كابوريا نتي صغيرة 100 جنيهًا.

سجل سعر كيلو كابوريا وسط 100 جنيهًا.

سجل سعر كيلو كابوريا كبيرة 120 جنيهًا.

سجل سعر كيلو بلطي بلدي 80 جنيهًا.

بلغ كيلو مرجان مجمد من سعر 20 إلى سعر 30 جنيها.

سجل كيلو بربون 1 من سعر 60 إلى سعر 76 جنيها.

وصل كيلو بربون 2 من سعر 50 إلى سعر 58 جنيها.

بلغ كيلو بربون مجمد من سعر 25 إلى سعر 35 جنيها.

وصل سعر كيلو سردين من سعر 35 إلى سعر 75 جنيها.

بلغ كيلو كسكمري من سعر 30 إلى سعر 70 جنيها.