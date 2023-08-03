السيسي يستقبل رئيس وزراء اليونان بمدينة العلمين الجديدة

تعقد اليوم الخميس، في مدينة العلمين الجديدة مباحثات قمة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوتاكيس في أول زيارة لرئيس وزراء اليونان للمنطقة بعد إعادة انتخابه وتشكيل حكومته الجديدة.

وصرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.

ومن جانبه، قال سفير مصر بأثينا السفير عمر عامر أن العلاقات اليونانية ــ المصرية لها خصوصيتها هذه الخصوصية ترتبط بأنها علاقات استراتيجية في المقام الأول حيث يحرص البلدان على التشاور المستمر في شتى المجالات لا سيما في الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف السفير عامر أنه سيتم خلال اللقاء في العلمين، إجراء محادثات بين الزعيمين ومن ثم محادثات موسعة تضم وفدي البلدين مشيرًا إلى أن زيارة ميتسوتاكيس لمصر هي أول زيارة له إلى دول الشرق الأوسط، وذلك يعكس مدى الاهتمام والأولوية التي يوليها الجانب اليوناني للعلاقات مع مصر.