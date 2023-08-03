عمرو البسيوني: معرض الحرف اليدوية يُقدم ضمن "ثقافتنا في أجازتنا"

قال عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة : إن معرض الكتاب ومنتجات الحرف اليدوية الذي انطلقت فعالياته امس الاربعاء بقصر ثقافة الانفوشي يضم أحدث ما أصدرته الهيئة خلال العام الحالي، ضمن خطة أعدتها بهدف الوصول بمنتجاتها لكل المحافظات، وفي إطار عدة فعاليات بمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" والتي تكثف خلالها أنشطتها المقدمة للأطفال وللشباب والمرأة بمواقع الهيئة بكل المحافظات، بخلاف الفعاليات الفنية بالمحافظات الساحلية التي تشهد إقبالا وتفاعلا كبيرا من الجمهور، وضمن أنشطة مكثفة تقدمها قصور الثقافة وتشارك بها في سياق برنامج شامل لقطاعات وزارة الثقافة.

وأضاف "البسيوني" أن الهيئة تحرص على تنوع برامجها وفعالياتها المقدمة للجمهور في سياق سعيها الدائم للعدالة الثقافية، حيث تقيم بجانب معرض الكتاب معرضا آخر للحرف والمشغولات اليدوية نتاج الورش الفنية والحرفية لإدارات الهيئة يتضمن مجموعة متنوعة من المشغولات اليدوية منها منتجات من الجلد الطبيعي، والحلي، وغيرها والتي تتميز بجودتها العالية.

يذكر أن هذا المعرض يستقبل رواده حتى التاسع من اغسطس الحالي يوميا طوال فترة المعرض من العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا، ومن السادسة وحتى العاشرة مساءً لإتاحة الفرصة للجمهور السكندري ولزوار المدينة لاقتناء الكتب والمنتجات المفضلة.