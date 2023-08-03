الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية العمل البحري 2006، وذلك بعد موافقة مجلسي النواب والوزراء على الاتفاقية وانضمام القاهرة إليها.

كما أصدر قرارا بالموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية الموقعة في 26 يناير 2022 في العاصمة الفرنسية باريس بعد موافق مجلسي النواب والوزراء على الاتفاقية.

وفي سياق آخر وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بعدد من التوجيهات أبرزها:

- مواصلة تقديم كل أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية.

- تطبيق أعلى معايير الجودة للصناعات الحرفية، بما يتناسب مع القياسات الوطنية والدولية.

- مواصلة تلك الجهود لرصد وحل المشكلات المجتمعية الشائعة على أرض الواقع وبلورة أفضل السبل لتنفيذ الحلول المناسبة لها.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع شهد متابعة جهود الدولة لتعزيز الحرف التراثية والمنتجات اليدوية على مستوى الجمهورية، حيث وجه الرئيس بمواصلة تقديم كل أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية، للمحافظة عليها وتنميتها، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور فعال في النمو الاجتماعي والاقتصادي، فضلاً عن المساهمة المهمة للحرف التراثية في الحفاظ على الهوية الوطنية والثراء الثقافي والحضاري لمصر.