الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تداولاتها، يوم الأربعاء،على انخفاض ووصلت إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين،في ظل تكبدها خسائر واسعة النطاق مع عزوف المستثمرين عن الأصول المنطوية على مخاطر،بعد خفض وكالة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بشكل مفاجئ.

فقد تراجع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بـ 1.4 بالمئة ليلامس أدنى مستوى له منذ 18 يوليو الماضي،ويواصل هبوطه لليوم الثاني على التوالي.

كما انخفض المؤشر "داكس" الألماني عن مستويات مرتفعة قياسية بعد أن أدت بيانات ضعيفة عن نشاط المصانع في جميع أنحاء العالم إلى إثارة مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي.

وتراجعت أسهم كل القطاعات تقريبًا على المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي مع انخفاض أسهم شركات التجزئة بنسبة 2.6 بالمئة، وهبوط أسهم شركات التعدين بـ 2.7 بالمئة.

أما مؤشر الطيران والدفاع فشكل نقطة مضيئة وارتفع بنسبة 0.5 بالمئة مدعومًا بصعود سهم "بي. إيه. إي سيستمز" 6.4 بالمئة بعد أن رفعت شركة الدفاع البريطانية توقعاتها لأرباح 2023.

وخفضت وكالة "فيتش"، تصنيف الولايات المتحدة من AAA إلى AA+، مرجعةً ذلك إلى التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وتكرار مفاوضات سقف الدين الحكومي التي تهدد قدرة الإدارة على سداد التزاماتها.

وأدى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى اضطراب أسواق الأسهم العالمية، وتراجع عوائد السندات في منطقة اليورو.

كما ارتفع مؤشر التقلبات على المؤشر ستوكس الأوروبي إلى أعلى مستوى له في تسعة أسابيع؛مما يعكس قلق المستثمرين.