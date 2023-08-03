الكرملين: ملف الحبوب واللاجئين الأوكرانيين يثير استياء بولندا

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن العلاقات بين أوكرانيا وبولندا معقدة تاريخيا، فالبولنديون لديهم مطالبات عديدة من أوكرانيا، كما أن التناقضات بين هذين البلدين ستزداد فقط، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال بيسكوف: "تعتبر العلاقات بين أوكرانيا وبولندا تاريخيا شديدة التعقيد، وهي ليست أقل تعقيدا في عصرنا. في الواقع، لا يحب المزارعون البولنديون الحبوب الأوكرانية، والمواطنون البولنديون لا يحبون إنفاق ميزانيتهم ​​على اللاجئين الأوكرانيين الذين ليس لديهم أي نية للعودة إلى أي مكان، ويطلبون المزيد من التفضيلات لأنفسهم. لدى البولنديين أنفسهم العديد من المطالبات ضد أوكرانيا، والأحداث التاريخية التي نتذكرها جيدا، ربما تركت أيضا بصمة عميقة على الطبيعة الحديثة للعلاقات".

وأضاف: "هناك الكثير من التناقضات، وهذه التناقضات ستزداد فقط. نحن نراقب هذا عن كثب، لأن أوكرانيا هي البلد الذي يقف في مركز الحركة المعادية للروس بأكملها، والبولنديون أيضا لا يختلفون كثيرا في مشاعر الود تجاهنا".