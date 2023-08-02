أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023

الأربعاء 02/أغسطس/2023 - 10:17 م

واصلت أسعار الذهب استقرارها اليوم الأربعاء، عند 2150 جنيها للجرام من عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر، وذلك وسط تداول محدود للغاية في سوق الذهب بمصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم:



عيار 21 يسجل 2150 جنيها



عيار 18 يسجل 1842 جنيها



عيار 24 يسجل 2460 جنيها



الجنيه الذهب 17200 جنيه





وارتفعت أسعار الذهب الفورية خلال تداولات اليوم الأربعاء بنسبة 0.4% لتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1949 دولار للأونصة، وذلك بعد أن انخفض الذهب يوم أمس بنسبة 1.1% وسجل أدنى مستوى منذ 3 أسابيع عند 1941 دولار للأونصة.



وجاء انخفاض أسعار الذهب أمس بسبب ارتفاع في مستويات الدولار الأمريكي وفقا لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4% بينما يشهد اليوم تذبذب بالقرب من مستويات إغلاق الأمس.

