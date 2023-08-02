إقبال كبير على مبادرة الأنشطة الرياضية في المراكز الأكثر احتياجا بدمياط

واصلت المراكز الرياضية فعاليات التدريب بالقرى الأكثر احتياجا المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تنظمها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية " الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط.

نفذ التدريب الأسبوعي بالمراكز الرياضية للقرى الأكثر احتياجا المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية وتم تنفيذ المشروع بمركز شباب كفر المنازلة إدارة ميت ابو غالب ومركز شباب الإبراهيمية القبلية إدارة كفر سعد ويتم تنفيذ التدريب بواقع 3 مرات تدريب أسبوعيا لرياضات الكاراتيه، كرة الطائرة، كرة القدم، كاراتيه، العاب ترويحية لجميع الفئات خلال الفترة من 15/ 5 حتي 15 / 8 / 2023.

يهدف المشروع الى نشر ثقافة الممارسة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة للقري الأكثر احتياجا والتي لا يتوافر بها خدمات رياضية والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية .

ينفذ المشروع بمركز شباب كفر المنازلة إدارة ميت ابو غالب ومركز شباب الإبراهيمية القبلية إدارة كفر سعد ويتم تنفيذ التدريب بواقع 3 مرات تدريب أسبوعيا لرياضات الكاراتيه، كرة الطائرة، كرة القدم، كاراتيه، العاب ترويحية لجميع الفئات.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ المشروع القومي للبطل الأوليمبي والموهبة على مستوى جميع محافظات الجمهورية؛ لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في العاب "الملاكمة، المصارعة، الجودو، التايكوندو، العاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، رفع الأثقال"، بالإضافة إلى المشروع القومي لموهوبي الإسكواش، لإعداد أبطال أوليمبيين لتمثيل مصر في المحافل الدولية، حيث يهدف المشروع لإعداد أبطال أوليمبيين يمثلون مصر في المحافل الدولية.