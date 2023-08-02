شباب "لوجوس" يحتفلون بتذكار رهبنة البابا تواضروس الثانى

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني شباب ملتقي لوجوس الثالث من حول العالم، وهم المشاركين في ملتقي لوجوس العام الماضي، وذلك خلال أسبوع الخدمة الثالث لهم في مصر.

بدأ اللقاء بصلاة افتتاحية ثم ألقى الأب القمص جوشوا تادرس منسق عام أسبوع الخدمة الثالث ٢٠٢٣ كلمة ترحيب بقداسة البابا وشرح ما تم حتى الآن خلال الأسبوع، وما سيتم خلال الأيام المقبلة.

بعدها ألقى قداسة البابا كلمة تحدث فيها عن شعار الأسبوع G.P.S من خلال God، Prayer، Service

وبعدها أجرى الشباب حوارً مفتوحًا مع قداسته أجاب خلاله على أسئلتهم التي تناولت عدة موضوعات ذات صلة بحياتهم وخدماتهم.

ثم تم انتخاب المجلس الخاص بهم (شاب وشابة من كل قارة بإجمالي عشر أعضاء) ليكونوا بمثابة لجنة للتواصل مع باقي الشباب لتحضير لقاءاتهم السنوات المقبلة.

وفي النهاية احتفل الشباب مع قداسة البابا بعيد رهبنة قداسته الـ ٣٥ وسط أجواء احتفالية بسيطة سادها الود والتقدير من الأبناء لأبيهم.

وصلى قداسة البابا تواضروس الثاني القداس الإلهي، صباح اليوم، مع شباب ملتقي لوجوس الثالث وذلك في إطار برنامج أسبوع الخدمة الثالث لملتقيات لوجوس لشباب العالم الذى يتواجد حاليًا في مصر لتقديم خدمات متنوعة في أماكن عدة.

وأقيمت صلوات القداس بخمس لغات مختلفة بحسب بلاد الشباب المشاركين فيه من كل إيبارشيات الكرازة حول العالم، وفي نهايته وزع قداسة البابا بعض الهدايا التذكارية على الشباب.

ويشارك في أسبوع الخدمة الثالث ١٠٠ شاب وشابة من خمس قارات العالم، وذلك للعام الثاني على التوالي، يقدمون خلاله خدمات متنوعة ما بين كرنفالات للأطفال وزيارة المستشفيات وبيوت ضيافة الأيتام وخدمة أبناء السودان والمناطق المحتاجة، حيث يقدمون هذه الخدمات لما يزيد عن ١٥٠٠ طفل وعدد كبير من الأسر وهي خدمة بدءها قداسة البابا منذ عام ٢٠١٨ من خلال لقاءات سنوية للشباب القبطى في بلاد المهجر وأيضًا الشباب القبطى داخل مصر. ويعتبر هذا اللقاء هو الثاني خلال العام الجاري بعد أسبوع الخدمة الثاني للشباب المصري الذى أقيم في يوليو الماضي بمشاركة أكثر من ١١٠ شاب وشابة من داخل مصر.

وشهد المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي انطلاق فاعليات اليوم الثاني من مؤتمر "مئوية ميلاد قداسة البابا شنوده الثالث ١٩٢٣ - ٢٠٢٣"، تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني ونيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسي، بحضور مجموعة من الأباء الكهنة والباحثين والإعلاميين والشخصيات العامة.

وبدأت فاعليات اليوم الثانى للمؤتمر بجلسة بعنوان "البابا المعظم"، وشهدت تقديم ورقة بحثية بعنوان "منهج وملامح التعليم اللاهوت عند مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث" قدمها الدكتور القس بيشوى حلمى أستاذ اللاهوت العقيدة والحوارات المسكوني بالكلية الاكليريكية، إلى جانب ورقة بحثية بعنوان "الأبعاد التربوية في تعاليم قداسة البابا شنوده الثالث.. دراسة تحليلية" قدمها الباحث عماد شوقى أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة جنوب الوادى، وورقة بحثية أخرى بعنوان "البابا شنوده وكبرى الجامعات والهيئات العلمية" قدمها ملاك بشرى حنا الباحث بمركز معلم الأجيال، واختتمت الجلسة الأولى بورقة بحثية حملت عنوان "البابا الراهب والإنسان" عرضها الراهب القمص بولس الأنبا بيشوي سكرتير قداسة البابا شنوده الثالث.

فيما ناقشت الجلسة الثانية موضوع "البابا والمرأة والشباب ومدارس الأحد"، وتم خلالها عرض ورقة بحثية بعنوان "البابا شنوده والمرأة" قدمتها تاسونى كيرية من كنيسة السيدة العذراء بالزيتون والباحث بمركز معلم الأجيال، وورقة بحثية حول " رعاية الشباب في تعاليم البابا شنوده وطرق تطبيقها" قدمتها نرمين سمير الحاصلة على ماجستير إعلام وباحثة دكتورة بجامعة الإسكندرية، وورقة بحثية أخرى بعنوان"البابا شنوده ومدارس الأحد" قدمتها تاسونى ايرينى المدرس بالكلية الإكليريكية ببورسعيد، وأدار الجلسة القمص صرابامون ملاك.

وحملت الجلسة الثالثة عنوان "البابا والوسائط الروحية" وشهدت تقديم ورقة بحثية بعنوان"اللسان الناري" قدمتها جاكلين رمزى عمانوئيل، وورقة أخرى بعنوان "البابا الروحى" قدمتها الدكتورة دينا إبراهيم سليمان مدرس تاريخ وآثار مصر والشرق الأدنى القديم، واختتمت الجلسة بورقة بحثية بعنوان " البابا شنوده الثالث المعلم كتاب الخدمة الروحية والخادم الروحى نموذجا" قدمها القس ارسانيوس سامى كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بأبو كبير، وأدار الجلسة نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس شرق السكة الحديد.

كما تضمن المؤتمر جلسة بعنوان "البابا والأسرة" قدمها نيافة الحبر الجليل مطران بولا مطران طنطا، إلى جانب جلسة أخرى بعنوان "البابا ورعاية الكهنة" قدمها القمص رويس مرقس راعى كنيسة السيدة العذراء غبريال بالإسكندرية وكيل البطريركية السابق بالإسكندرية.