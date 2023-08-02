التحقيق مع 4 أجانب بتهمة التشاجر في مدينة نصر

تباشر نيابة مدينة نصر التحقيق مع 4 أجانب لتشاجرهم بالأسلحة البيضاء بمدينة نصر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتحريز الأسلحة وإرسالها إلى الأدلة الجنائية.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغا بحدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص يحملون جنسية أجنبية.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول شخصين أحدهما بحوزته سلاح أبيض "سكين"، طرف ثانى (شخصين وبحوزتهما 2 قطعة سلاح أبيض "سكين")، جميعهم مقيمين بدائرة القسم، وبسبب خلافات مالية بينهم تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض بالضرب بإستخدام الآيدى والأسلحة البيضاء.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (عدد 3 قطع سلاح أبيض المستخدمين فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.