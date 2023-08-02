قافلة طبية مجانية لدعم 6 قرى في كفرالشيخ

شاركت، جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفرالشيخ، فى تنظيم قافلة طبية جديدة بالتعاون مع مستشفى كفرالشيخ الجامعى استهدفت توقيع الكشف الطبي على 82 مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقرية القصابي مركز سيدي سالم، وقري كفرالعرب والكشلة وعزبة مالك بمركز دسوق، وقريتي تيرة وعزبة تيرة مركز الحامول فى محافظه كفرالشيخ .

تضمنت القافلة توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من "صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك"، بالإضافة الى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.

وشددت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، على جراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياة البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أن تنفيذ الأورمان لقوافلها الطبية المسيرة من القرى الأشد احتياج إلى مستشفي كفرالشيخ الجامعي يأتي في إطار تقديم الجمعية لخدماتها الطبية المتعددة تخفيفا عن المرضى غير القادرين وتيسيرا عليهم في الحصول على خدمة طبية ذات جودة وبالمجان تماما.

يذكر أن جمعية الأورمان وفى إطار دعم شرائح غير القادرين طبيا أطلقت مبادرات إنسانية رائدة منها مبادرات استهدفت علاج مرضى القلب بالمجان من خلال تقديم خدمات إجراء علميات القسطرة العلاجية وتركيب الدعامات وإجراء جراحات القلب المفتوح بالمجان تماما وبالتعاون مع كبريات المؤسسات الطبية المتخصصة في علاج أمراض القلب كذلك أطلقت مبادرة لعلاج مرضى العيون نجحت خلالها في توقيع الكشف وصرف علاج وعمل نظارات طبية وإجراء جراحات عيون مختلفة لمئات الآلاف من مرضى العيون من أنحاء الجمهورية فضلا عن استضافة الجمعية لمرضى الأورام وذويهم ممن يتلقون العلاج بمستشفى 57 ومعهد الأورام القومي.

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