البطولة العربية.. تشكيل هجومي لأهلي طرابلس الليبي أمام السد القطري

أعلن طارق جرايا، المدير الفني لفريق أهلى طرابلس الليبى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره السد القطرى، وذلك بعد قليل على أرضية استاد نادي ضمك بخميس مشيط، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية.

وجاء تشكيل أهلى طرابلس كالتالى:

حراسة المرمى: نشنوش

خط الدفاع : التربي، ليوني، مانجي.

خط الوسط : أبو عرقوب، كارمو، القليب، المنير.

الهجوم : سالتو، أحمد كراوع، مؤيد جودور.



ويحتل فريق السد القطرى صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بينما يحتل فريق أهلى طرابلس الليبى المركز الثالث بنقطتين.

ويتواجد الهلال والسد في المجموعة الثانية رفقة كل من الأهلي الليبي والوداد المغربي.