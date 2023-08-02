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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الجابوني مبيامي حكما لمباراة مصر وإثيوبيا في التصفيات الأفريقية

منتخب مصر
منتخب مصر
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أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة منتخب مصر وأثيوبيا إلى الحكم الجابوني باتريك مبيامي في اللقاء المقرر له يوم 8 سبتمبر من الشهر المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 .

وحسم منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا التأهل إلى أمم أفريقيا بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة ثم غينيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط ثم مالاوي وإثيوبيا في المركز الثالث والرابع برصيد 4 نقاط.

ويعاون الحكم مبيامي في إدارة مباراة مصر وإثيوبيا كلًا من بوريس مارلايس ديتسوجا من الجابون وستيفن موتاسي مويو من الكونغو وميسي جييسي نكونكو حكم رابع من الكونغو .

الحكم مبيامي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكونغو ميسى منتخب مصر و أثيوبيا