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الأربعاء 02 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة الباكستانية تغلق على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية أمس الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.41 %، ما يعادل 195 نقطة، ليصل عند مستوى 48230 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 274.242.037 سهماً، تمثّل أسهم 353 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 222 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 104 شركات، واستقرت قيمة أسهم 27 شركة.

بورصة كراتشي ارتفاع أسواق الأسهم الباكستانية