البورصة الباكستانية تغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية أمس الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.41 %، ما يعادل 195 نقطة، ليصل عند مستوى 48230 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 274.242.037 سهماً، تمثّل أسهم 353 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 222 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 104 شركات، واستقرت قيمة أسهم 27 شركة.