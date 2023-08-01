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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

هاني أباظة: الوفد يعد برنامجًا انتخابيًا لترشيح يمامة لرئاسة الجمهورية

النائب هاني أباظة
النائب هاني أباظة
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شدد النائب هاني أباظة عضو المكتب التنفيذي لحزب الوفد، على أهمية المشاركة في انتخابات الرئاسة وضرورة العمل الجاد من خلال مرشحين جادين حتي لا تتحول الي استفتاء. 

وأوضح أباظة خلال اجتماع اللجان العامة للوفد، أنه يؤيد ترشح الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد، وأن الحزب سوف يقوم  بعمل ورش من المتخصصين لإعداد برنامج انتخابي يليق بمرشح الوفد وبقيمة هذا الاستحقاق .

وأكد أن الوفد لايخوض هذه الانتخابات من أجل تجريح او مدح الخصوم وانما يتقدم إليها ورائه تاريخ طويل من العمل السياسي وينافس بشخصية مرموقة وبرنامج انتخابي يحقق طموحات أبناء الشعب المصري.

النائب هاني أباظة انتخابات الرئاسة 2024 الدكتور عبدالسند يمامة