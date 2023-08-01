بالأسماء .. حركة تنقلات لرؤساء مباحث القليوبية

أجرى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، حركة تنقلات لرؤساء مباحث المراكز والأقسام بالمحافظة.

شملت الحركة التي أشرف عليها اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها، المقدم محمود إسماعيل مركز القناطر الخيرية، المقدم محمد عماد مركز كفر شكر، المقدم أحمد سامي قسم ثان بنها،

المقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم قليوب،

المقدم محمد رفعت أبو سريع رئيس مباحث قسم أول بنها.

كما جرى تجديد الثقة في المقدم أمير الكومي مركز شبين القناطر، المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، المقدم أحمد عبدالجليل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، المقدم أحمد موسى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة.

وجرى نقل النقيب أحمد طلعت عدس معاون إلى مباحث مركز الخانكة، والنقيب مصطفى الشريف معاون قسم قليوب، والنقيب مصطفى الديب معاون قسم ثان بنها.



العميد محمد حرب مأمور لمركز شبين القناطر، والعميد عمرو منصور مأمور لقسم الخانكة، والعقيد هيثم حجازي مأمور لقسم أول شبرا الخيمة، والعقيد أحمد سعفان مأمور مركز شرطة كفر شكر.

كما جرى ترقية المقدم محمد النوتي وكيلا لادارة مرور القليوبية، والمقدم محمد فتحي قسم التحريات.