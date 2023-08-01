حملات أمنية مكبرة لضبط أعمال البلطجة وترويج المواد المخدرة بكفر الشيخ

رصدت الأجهزة الأمنية لما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن ادِّعاء أحد الأشخاص- مقيم بكفر الشيخ، انتشار أعمال البلطجة وترويج المواد المخدرة بإحدى قرى مركز مطوبس بكفر الشيخ.

بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات أمنية على المنطقة محل الشكوى والمناطق المتاخمة لها خلال الفترة من 1/1/2023 حتى 29/7/2023 أسفرت جهودها عن ضبط 225 قضية متنوعة بإجمالى عدد 232 متهمًا، ضُبط بحوزتهم «كمية من مخدر الحشيش وزنت 69.348 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 39.875 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو– عدد 1950 قرص مخدر- 25 سلاحا ناريا وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 49 سلاح أبيض».

وجارٍ استمرار توجيه الحملات بالمنطقة المشار إليها لضبط كافة المخالفات.