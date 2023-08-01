أركان فؤاد يدعم زوجته نادية مصطفى في انتخابات نقابة المهن الموسيقية

بدأت منذ صباح اليوم انتخابات أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية والتي يتنافس من خلالها 31 مرشحا لاختيار 12 مرشحا لعضوية المجلس لمدة أربع سنوات

ومن داخل لجنة الانتخابات حرص النجم الكبير أركان فؤاد، على الحضور منذ الساعات الأولي لدعم زوجته الفنانة نادية مصطفي مرشح عضوية مجلس النقابة.

وحرص عدد من الموسيقيين والمطربين على حضور التصويت، من بينهم الفنان سعد الصغير والفنان عصام كاريكا والفنان طارق الشيخ، وحرص الفنان مصطفى كامل النقيب العام للموسيقيين على الاجتماع بكل المرشحين، قبل بدء عملية التصويت وأقسم الجميع على رعاية مصالح الموسيقيين والحفاظ على أموال النقابة