«اللي لسة مأكلش يلحق سندوتش».. وصلة «هزار ودعاء» من مصطفى كامل في انتخابات الموسيقيين| شاهد

بدأت صباح اليوم الثلاثاء، عملية التصويت في انتخابات نقابة المهن الموسيقية، بمقر نادي المهن التمثيلية بالبحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

وبدأ مارثون الانتخابات بكلمة الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بقراءة الفاتحة متمنيًا التوفيق لجميع المرشحين، قائلًا: «احنا واكلين عيش مع بعض وربنا يولي من يصلح وربنا يبعد عننا المتربح والمؤذي».

وأضاف: «يارب الـ ١٢ زميل اللي يفوزو يكونوا داعمين للنقابة وأعضاء الجمعية العمومية». وبعث برسالة هزار قائلًا: «اللي لسه مأكلش يلحق سندوتش».

وتجرى اليوم الثلاثاء، انتخابات نقابة المهن الموسيقية، والتي يتنافس فيها 31 مرشحًا على عضوية 12 مقعدًا. وتضم القائمة النهائية للمرشحين 31 مرشحًا يتنافسون على عضوية 12 مقعدًا.

وفتحت لجان الاقتراع أبوابها أمام أعضاء الجمعية العمومية في تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً بمقر النادي النهري لنقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم بالجيزة، وفي مقرات النقابة بالمحافظات المختلفة. يذكر أن الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي كامل، حيث أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات المتعلقة بالانتخابات.

وكان الفنان مصطفى كامل قد فاز بمنصب النقيب لمدة أربع سنوات بالتزكية في واقعة هي الأولى من نوعها في تاريخ النقابة، حيث لم يتقدم على عضوية مقعد النقيب سوى الفنان مصطفى كامل.

وقد أعلن الفنان مصطفي كامل في تصريحات خاصة سابقة " للبوابة نيوز " انه يقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين، متمنيا الفوز لمن يملك القدرة على العطاء للنقابة ولأعضاء الجمعية العمومية.