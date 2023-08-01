خبيرة اقتصاد: مشروع «الصودا آش» تكميلي ومدخل لـ50 صناعة مهمة

قالت الدكتورة وفاء علي، خبيرة الاقتصاد والطاقة، إن مصنع «الصودا آش» يعد مدخلا لـ50 صناعة مهمة، أبرزها الزجاج أو إنتاج مواد كيميائية أخرى أو الورق أو المنظفات وغيرها، مشيرة إلى أن المردود الإيجابي لهذه الصناعة يتمثل في تغطية احتياجات السوق المحلي، التي تبلغ 500 ألف طن سنويا، وتكلفتها بعد الزيادات العالمية ترتفع 300 مليون دولار سنويا، وهذا الأمر يفتح لمصر آفاق جديدة لزيادة المكون المحلي عند التصدير، وأيضا خفض الفاتورة الاستيرادية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على فائية إكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء ، أن مشروع «الصودا آش» جزء من مجمع صناعي كبير للبتروكيمياويات في العلمين الجديدة باستثمارات تقدر بـ8 ونصف مليار دولار، مشددة على أن مشروع «الصودا آش» مجال صناعي تكميلي «بمعنى أنه يدخل الى مصر صناعة بها زيادة للاستثمارات الصناعية، وأيضا تشجيع للصناعات المغذية مع ضمان قدرتها على التوسع».

وتابعت الدكتورة وفاء علي: «لا يوجد شك حول كون قطاعات صناعات القيمة المضافة تحظى باهتمام كبير، من قبل الدولة المصرية وقيادتها، لذلك هناك متابعة لحظية لهذه المشروعات التي نستشرق بها لمصر مكانة تستحقها» مشيرة إلى أن «الصودا آش» إحدى صناعات البتروكيمياويات، وتعد واحدة من صناعات القيمة المضافة للموارد الطبيعية المصرية.